Il ricordo di Ignazio De Francisci

“Giovanni Falcone era un fuoriclasse. Di lui mi manca tutto, la sua serietà, la sua capacità di prevedere gli eventi. Quindi, come sempre, quando il fuoriclasse esce dal campo manca, ed è insostituibile”. Sono le parole di Ignazio De Francisci, ex magistrato, per ricordare Giovanni Falcone nel giorno del trentesimo anniversario della Strage di Capaci.

“Ma è cambiato molto. Bisogna essere un poco ottimisti. Tutti coloro che hanno commesso le stragi, bene o male, sono in galera o sono morti. Quindi questa è una vittoria per lo Stato e io sono contento per Giovanni Falcone e Francesca Morvillo che sicuramente da qualche parte ci vedono. Sono contento che possano essere soddisfatti” ,commenta De Francisci ai microfoni di Casa Minutella.