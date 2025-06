Giovanni Tortorici, regista palermitano tra i più promettenti del nuovo cinema italiano, sarà alla guida del prossimo film interpretato da Monica Bellucci. L’annuncio è arrivato in occasione del Taormina Film Festival, dove l’attrice ha ricevuto il prestigioso Taormina Arte Award e ha svelato alcuni dettagli sul suo futuro cinematografico.

Le riprese nella città natale del regista

Il film sarà girato interamente a Palermo, città natale di Tortorici, scelta non solo per la sua forza scenografica ma anche per il legame profondo del regista con il capoluogo siciliano. “Giovanni mi ha parlato con passione della sua città, e quando ho letto la sceneggiatura ho capito che dovevo esserci”, ha dichiarato Monica Bellucci nel corso dell’intervista rilasciata a la Repubblica.

Una storia d’amore e mistero

Il progetto, “Kettice” prodotto dalla Frenesy di Luca Guadagnino, è stato descritto come un film noir sentimentale, in cui Bellucci interpreterà una donna enigmatica coinvolta in una vicenda d’amore e colpa ambientata tra i vicoli e i palazzi storici di Palermo. “Il film unisce eleganza e tensione – ha spiegato l’attrice – con un’estetica ispirata al grande cinema europeo”.

Il debutto internazionale di Tortorici

Dopo aver firmato cortometraggi premiati e un’opera prima passata nei festival di settore, Giovanni Tortorici si prepara al grande salto con una produzione internazionale che potrebbe consacrarlo nel panorama del cinema d’autore. “Lavorare con Monica è un sogno – ha dichiarato il regista – e poter girare nella mia città rende tutto ancora più speciale”.

Palermo torna protagonista sul grande schermo

Con questa nuova produzione, Palermo si conferma sempre più set naturale per il cinema d’autore, dopo il successo di produzioni recenti firmate da registi italiani e stranieri. Il film, prodotto da una società italo-francese il cui nome sarà reso noto nei prossimi mesi, porterà sullo schermo una Palermo elegante, misteriosa e affascinante, attraverso lo sguardo di uno dei suoi figli più talentuosi.

L’ascesa del regista Giovanni Tortorici

Il film di Giovanni Tortorici presentato alla 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e prodotto da Luca Guadagnino è “Diciannove”. Si tratta del lungometraggio d’esordio del regista palermitano, proiettato in anteprima mondiale nella sezione Orizzonti il 30 agosto 2024.

Trama e ambientazione

Ambientato nel 2015, “Diciannove” segue la storia di Leonardo Gravina, un diciannovenne palermitano che, dopo un breve soggiorno a Londra per studiare economia, decide di trasferirsi a Siena per inseguire la sua passione per la letteratura. Il film esplora il suo percorso di formazione tra solitudine, inquietudine e ricerca identitaria, toccando anche tappe a Torino e Milano.

Produzione e riconoscimenti

Prodotto dalla Frenesy Film Company di Luca Guadagnino, il film è stato girato tra Siena, Torino e Londra. Oltre alla presentazione a Venezia, “Diciannove” è stato selezionato per la sezione Discovery del Toronto International Film Festival e ha ricevuto l’NDR Young Talent Award al Festival di Amburgo.