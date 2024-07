La diretta inizierà alle 18.30, visibile sul canale 81 del digitale terrestre

Ci siamo. Manca un solo giorno all’edizione 98 del Giro podistico internazionale di Castelbuono che si corre come da tradizione il 26 luglio in concomitanza con i festeggiamenti di Sant’Anna, patrona del paese madonita.

Questa sarà un’edizione particolare soprattutto per Sportwebsicilia. Il giornale online diretto da Fabio Bologna che fa parte della famiglia Siciliaondemand dell’editore Biagio Semilia, curerà la produzione e realizzerà la diretta dell’evento che sarà mandata in esclusiva in diretta su Sestarete Tv, Canale 81 del digitale terrestre ed in streaming sulle pagine Facebok di Sportwebsicilia, Siciliarunning e della pagina ufficiale della Kermesse.

La diretta inizierà alle 18.30 con la registrazione della prova Vintage riservata agli amatori per proseguire alle 19 con il clou del programma: la gara riservata ai professionisti. Il commento è affidato al direttore di SportWebSicilia Fabio Bologna ed a Michele Amato. Il palinsesto televisivo prevede la messa in onda fino alla premiazione. Il tutto dovrebbe concludersi attorno alle 20.15.

Gara nel segno dell’equilibrio, torna Crippa

Una start list svelata dagli organizzatori e che “soffre” l’ingombrante presenza dei Giochi Olimpici di Parigi, cui presentazione è prevista nella stessa giornata. Ma non per questo meno di qualità; la gara, si preannuncia spettacolare e sul filo dell’equilibrio.

Torna Nekagenet Crippa, dopo il terzo posto del 2021 ed il sesto dello scorso anno.

Per l’atleta dell’Esercito, campione italiano in carica di mezza maratona, occasione ghiotta per vivere da protagonista questo Giro. Tra gli italiani in gara anche il 23enne Luca Alfieri, specialista delle campestri e il bergamasco Ahmed Ohuda, quinto al Giro nel 2021 e Marouan Razine, quattro volte campione italiano sui 5000 metri e tricolore nei 10000 nel 2016.

Due gli eritrei in gara, Mogos Shumay allievo di Ruggero Pertile e Amaniel Freedom, recente vincitore alla 21 di Reggio Emilia e secondo alla Corsa di Miguel. Occhio al 24enne sudafricano Maxime Chaumenton, già campione del Sudafrica nei 5000 e abituato agli allenamenti in quota. Atleta che darà sicuramente spettacolo lungo il percorso del “Giro”. Quest’anno alla BoClassic terzo alle spalle di Yeman Crippa. Vanta un 7’44”34 nei 3000 metri in pista. Chiudiamo la veloce carrellata con lo statunitense Nick Hauger e lo spagnolo, nato a Tangeri in Marocco, Ilias Fifa atleta interessante e talentuoso, campione europeo nei 5000 in pista ad Amsterdam nel 2016 e undicesimo nei 10000 agli europei di Roma del giugno scorso.

I siciliani alla Cursa

Folta e qualificata la pattuglia di atleti siciliani nella kermesse dedicata ai “top”; iniziamo con l’attuale campione italiano della 50 km, l’altofontino Alessio Terrasi, proseguendo con Antonino Lollo campione italiano di maratona lo scorso anno, Alessandro Brancato, Paolo Miceli, Diego Sanfilippo, Saverio Amasi, Luigi Spinali, Luca Filippi, Vincenzo Branone e Daniele Piraino.

Della gara sarà anche Soumaila Diakite atleta del Mali ma palermitano di adozione, città dove vive e si allena.

Il Giro di Castelbuono in pillole

Una lunga giornata di sport con protagonisti, piccoli, veterani e top, in un connubio di festa, condivisione e inclusione. Questo il programma previsto per la giornata di venerdì 26 luglio:

Alle 11.30 il via alla Baby Run, protagonisti giovanissimi da zero a dieci anni, impegnati in pochi metri di un percorso realizzato nei pressi di piazza Margherita.

Alle 16.30 il via alla gara delle categorie giovanili, con Ragazzi e Cadetti, maschili e femminili; per loro un giro dello storico percorso. Anche quest’anno, come ormai piacevole consuetudine, non mancheranno gli atleti della Fisdir, la federazione italiana degli sport paralimpici degli intellettivo relazionali. Anche per loro un giro del percorso.

A seguire la gara Vintage riservata ai master che si sfideranno sulla distanza dei cinque giri. In tutto poco più di cento atleti al via, numero chiuso voluto dagli organizzatori, per dare giusta ribalta e visibilità ai podisti.

Atleti e atlete over 35 (correranno anche alcuni giovanissimi della categoria Allievi e un gruppo di master che arriva direttamente da Treviso) con indosso le canotte d’epoca, che faranno rivivere il sapore antico di “A Cursa”. Sul podio, in premiazione, andranno i primi tre uomini e le prime tre donne.

Il percorso

Questo il percorso – la maratonina dei 10 giri: Piazza Margherita (partenza) – via Roma – via Mario Levante – piazza S. Francesco – via Cavour – via Vittorio Emanuele – piazza Matteotti – via Umberto I – piazza Margherita (arrivo). Dieci giri nel catino di Castelbuono, con lo spettacolare passaggio dalla fontana e la terribile (e selettiva) salita di “Mario Levante”, per un totale di 11 km e 340 metri. Alle 19 il via al 98° della Cursa.