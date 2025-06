L'evento in programma venerdì 13 giugno alle ore 19.00

Torna sul palcoscenico del Teatro Massimo di Palermo Giselle, uno dei grandi classici del balletto romantico.

Questa volta, non sarà però solo un ritorno alla grande danza. La prova generale del celebre capolavoro di Adolphe-Charles Adam diventerà un gesto concreto di solidarietà: l’incasso sarà interamente destinato alla Fondazione AIRC, che proprio quest’anno celebra sessant’anni di sostegno alla ricerca oncologica.

L’evento, in programma venerdì 13 giugno, alle ore 19.00, è organizzato in collaborazione con il Comitato Sicilia della Fondazione e con il patrocinio del Comune di Palermo e rappresenta una delle iniziative più rilevanti della stagione per valore simbolico e impegno civico.

Un palcoscenico per la ricerca

“Questa serata – dichiara Daniele Finocchiaro, Consigliere Delegato di Fondazione AIRC – rappresenta un momento significativo all’interno di un anno speciale per noi. Vorrei ringraziare la Fondazione Teatro Massimo, il Sindaco Roberto Lagalla e il Sovrintendente Marco Betta per averci concesso anche quest’anno la possibilità di realizzare questo speciale evento di sensibilizzazione e raccolta fondi in una cornice così prestigiosa a sostegno del Comitato Sicilia della nostra Fondazione”.

“Nel 2025 AIRC celebra sessant’anni di impegno a sostegno della migliore ricerca oncologica indipendente e poterlo fare con questa serata per noi è motivo di grande orgoglio. Sono certo che anche in questa occasione i palermitani non faranno mancare il loro prezioso sostegno alle nostre ricercatrici e ai nostri

ricercatori”, conclude Finocchiaro.

Solo in Sicilia, l’organizzazione ha stanziato per il 2024 oltre 583.000 euro a sostegno di sei progetti scientifici e una borsa di studio presso le Università di Palermo e Catania.

“AIRC ha da sempre un forte e consolidato legame con la nostra Regione – aggiunge Michele Semilia, Presidente Comitato Sicilia Fondazione AIRC -. Il Comitato che ho l’onore di guidare è attivo dal 1987 e promuove ogni anno un’importante attività di informazione e raccolta fondi, oltre a garantire un costante supporto alle campagne nazionali di AIRC. La Sicilia ha sempre ospitato poli di eccellenza nell’ambito della ricerca oncologica che AIRC ha costantemente supportato nel corso del tempo. Anche quest’anno finanziamo 6 progetti di ricerca e una borsa di studio per ricercatori al lavoro presso l’Università degli Studi di Palermo e presso quella di Catania con un investimento di oltre 583.000 euro”.

Una nuova veste per un grande classico

Giselle è considerato uno dei capolavori assoluti del balletto classico-romantico. Debuttò nel 1841 all’Opéra di Parigi e da allora continua a commuovere il pubblico di tutto il mondo per la sua potenza drammatica e la sua carica emotiva.

La nuova versione coreografica è firmata da Jean-Sébastien Colau, direttore del Corpo di ballo del Teatro Massimo, con la collaborazione di Delphine Moussin, su coreografia originale di Coralli e Perrot.

A curare l’allestimento scenico sarà invece Francesco Zito. Sul podio l’orchestra del Teatro Massimo sarà diretta dal maestro Nir Kabaretti.

Il risultato sarà una rilettura raffinata e suggestiva: la vicenda della giovane Giselle, tradita in amore e condannata a vagare nell’aldilà come spirito, si caricherà, così, di nuove sfumature, sospesa tra lirismo, pathos e raffinatezza tecnica.

La musica di Adolphe Adam, ipnotica e incisiva, accompagnerà il pubblico in un’atmosfera rarefatta e visionaria, tra nebbie, apparizioni e corpi danzanti che sembrano sfidare la gravità.

L’iniziativa è sostenuta da Banco BPM, partner istituzionale di AIRC, che conferma il proprio impegno nei confronti della divulgazione scientifica e della partecipazione civica.

Una scelta che si inserisce in una più ampia strategia di responsabilità sociale d’impresa volta al coinvolgimento di dipendenti, clienti e comunità locali.

I biglietti, con un contributo minimo di 15 euro, sono già disponibili presso la sede AIRC di Palermo (Viale Libertà 171) e, a partire da mercoledì 11 giugno, anche presso la biglietteria del teatro.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’AIRC all’indirizzo com.sicilia@airc.it e al numero di telefono 0916110340.