Questa mattina due scolaresche dell’Istituto Luigi Capuana hanno subito un ritardo nella partenza per una gita a causa di controlli della polizia municipale sui pullman prenotati. Durante le verifiche, effettuate a campione nell’ambito dei protocolli di sicurezza per le visite scolastiche, sono emerse alcune irregolarità.

Un autobus presentava i copertoni quasi completamente usurati, mentre un altro era privo di cassetta di pronto soccorso e triangolo di emergenza. Uno dei mezzi è stato quindi bloccato e rimandato in deposito, mentre l’altro è potuto partire solo dopo la consegna dei dispositivi mancanti.

La ditta di autonoleggio è stata sanzionata. Dopo la regolarizzazione delle condizioni, anche il secondo pullman ha potuto partire con studenti e docenti. Il dirigente scolastico ha sottolineato l’importanza dei controlli preventivi per garantire la sicurezza degli studenti.