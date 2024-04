Il parrucchiere dello Zen sarà impegnato nella due giorni di gara a Paestum

Da atleta a giudice di gara. Nuova veste per Giuseppe Lo Gerfo, parrucchiere dello Zen ormai divenuto una colonna portante della Federazione Italiana Acconciatori Misti (abbreviato FIAM). Il ragazzo palermitano, reduce dall’esperienza ai mondiali di categoria in Francia, sarà infatti chiamato a giudicare il lavoro dei suoi colleghi hair stylist da tutta Italia nella competizione che si terrà fra il 9 e il 10 giugno in quel di Paestum, in provincia di Napoli.

Giuseppe Lo Gerfo giudice al Barber Match Fiam

“E’ un onere e allo stesso tempo un onore – commenta Lo Gerfo -. Sarò giudice al festival unisex del Barber Match Fiam”. Federazione con la quale Giuseppe Lo Gerfo è stato recentemente premiato in quel di Roma presso la sede della presidenza del Senato della Repubblica, ovvero a Palazzo Giustiniani. Settimo nella categoria individuale, Lo Gerfo ha infatti contribuito all’oro conquistato dal team a squadre in quel di Parigi.

Un successo figlio di un’esperienza lunga ormai diversi anni e che ha visto una tappa importante proprio dal Barber Match Fiam. “E’ una competizione alla quale ho partecipato alcuni anni fa. Per me è una grande soddisfazione giudicare il lavoro e le proposte di ragazzi che hanno voglia di arrivare in alto a livello italiano. Possiamo dire che questo è uno dei più grandi palcoscenici nazionali per il mondo della parruccheria”. L’evento si svolgerà in due giorni di gara fissati fra il 9 e il 10 giugno, ovvero a cavallo delle elezioni europee. Campo di gara, se così si può dire, sarà Paestum, in provincia di Napoli. E a giudicare il lavoro dei colleghi ci sarà anche Giuseppe Lo Gerfo. Ruolo per il quale il parrucchiere palermitano è stato scelto da presidente della Fiam Italia Luigi Forestieri e da Nando Quaranta. “Ci tengo a ringranziarli per la fiducia – conclude il coiffeur originario dello Zen -. Cercherò di fare del mio meglio per ripagare la loro fiducia”.

Like this: Like Loading...