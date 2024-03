La cerimonia a Palazzo Giustianiani, sede della presidenza del Senato

Dallo Zen al successo nel campionato mondiale di parruccheria a squadre. Il palermitano Giuseppe Lo Gerfo è stato premiato insieme all’intero gruppo azzurro nella sede istituzionale della presidenza del Senato della Repubblica, ovvero a Palazzo Giustiniani. Una cerimonia avvenuta a Roma nella giornata di giovedì 14 marzo, quando il coiffeur siciliano ha ricevuto il riconoscimento dal senatore Francesco Silvestro insieme all’intero team italiano. Un successo professionale importante non solo a livello personale ma anche per tutto il movimento degli hair stylist nazionali.

Nazionale Italiana Parrucchieri premiata a Palazzo Giustiniani







Intervenuto ai nostri microfoni, Giuseppe Lo Gerfo non nasconde l’emozione per il risultato raggiunto. “Abbiamo portato l’Italia in alto grazie al lavoro di ognuno di noi – dichiara il parrucchiere palermitano -. Ci siamo impegnati tutti, tantissimo. E’ stata davvero una bella sensazione. Sono molto contento”. Settimo nella categoria individuale, Lo Gerfo ha contribuito all’oro conquistato dal team a squadre.

I prossimi appuntamenti in programma, una grande competizione a Palermo

Ma adesso non è tempo di pensare alle gare, o per meglio dire, è giunto il momento anche di organizzarle. “Il 7 e l’8 aprile prossimi stiamo organizzando il primo trofeo Città di Palermo. Avremo due ospiti di un certo livello che rappresentano il mondo siciliano. Sono stato giudice già in diverse competizioni, ma cerchiamo sempre di salire di livello un gradino alla volta – sottolinea Lo Gerfo -. L’obiettivo è cercare di raggiungere i massimi risultati professionali in questo categoria. Ci provando con tutto me stesso”. Risultato da raggiungere senza dimenticare da dove si è partiti, dalla realtà in cui si vive. “Voglio portare in alto il mio quartiere, lo Zen. E’ una cosa a cui do molto valore. Voglio che il mio quartiere si valorizzi invece di essere sempre discriminato. Spero che la mia storia possa essere l’inizio di questo percorso. D’altro canto, siamo solo all’inizio”.