Dallo Zen ai campionati mondiali di acconciatura, il palermitano Giuseppe Lo Gerfo vola a Parigi

Pietro Minardi di

09/08/2023

Dal suo negozio di parruccheria dello Zen ai campionati mondiali di categoria a Parigi. Questa è l’avventura che vedrà protagonista Giuseppe Lo Gerfo, hair stylist palermitano scelto dalla FIAM (Federazione Italiana Acconciatori Misti) per rappresentare l’Italia alla prossima competizione che si terrà in Francia dal 9 all’11 settembre. Dopo le affermazioni conseguite a livello regionale ed italiano, per il ventisettenne palermitano arriva la possibilità di affermarsi anche a livello internazionale, sfidando il top della gamma del mondo coiffeur a livello mondiale.

Lo Gerfo rappresenterà l’Italia a Parigi

L’annuncio è arrivato dallo stesso parrucchiere siciliano, attraverso i propri canali social rivolto a clienti e fans del suo lavoro. “Comunico a tutta la mia clientela che tra il 10 e l’11 settembre parteciperò alla Hair World 2023, ovvero la più grande competizione mondiale del mondo coiffeur. Con molto orgoglio rappresenterò non solo la mia persona, ma anche la mi città, la mia Regione e la mia nazione. Grazie a tutti per il sostegno e Forza Italia”.

Giuseppe, figlio d’arte del settore, non è nuovo a simili traguardi professionali. Il giovane acconciatore palermitano inizia la sua ascesa professionale nel 2017, conquistando a 22 anni il titolo di miglior barbiere della Sicilia, nella categoria “Razor Blade”. L’anno dopo, ha partecipato al Barber Match tenutosi a Palermo. Una competizione tra barbieri che ha visto sfidarsi 50 professionisti per ognuna delle 5 categorie della gara. Un campionato tutto italiano in occasione del quale Giuseppe si è classificato quarto nelle categoria “Free Style” e “Old School”. Risultato a cui è seguita la partecipazione ai campionati italiani di categoria che si sono svolti a novembre 2018 in quel di Napoli. Un’ascesa parzialmente frenata dal periodo pandemico che, come è noto, ha limitato la vita di diverse categoria di lavoratori. Oggi arriva però l’affermazione internazionale, per la quale la sua pagina Facebook è stata inondata di complimenti ed auguri da parte di clienti ed amici.