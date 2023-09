Settimo posto per il palermitano nella categoria "classic cut"

Dal suo negozio allo Zen, al settimo posto ai campionati mondiali di parruccheria. Questa è la storia di Giuseppe Lo Gerfo, palermitano di nascita e che ha contribuito al successo della Nazionale Italiana all’OMC Hair World che si è tenuto a Parigi dal 9 all’11 settembre. Un torno nel quale il barbiere siciliano si ritiene soddisfatto del risultato raggiunto. “E’ stata un’esperienza meravigliosa. Il culmine di sei mesi di duro allenamento assieme a dei colleghi davvero eccezionali. Abbiamo vissuto un periodo dove siamo stati in sintonia e ci siamo dati aiuto reciproco. Sono fiero di tutto il trascorso creato e del settimo posto ottenuto in classifica mondiale per la categoria commerciale “classic cut””.

L’avventura di Giuseppe Lo Gerfo a Parigi

L’hair stylist palermitano ha fatto parte della delegazione italiana che ha conquistato il successo al torneo di Parigi. Un team di una dozzina di elementi di cui Lo Gerfo ha fatto parte, in rappresentanza della FIAM (Federazione Italiana Acconciatori Misti). “Voglio ringraziare per l’opportunità un collega nonchè campione del Mondo, Rino Palumbo. E’ una sorta di fratello per me. Devo a lui l’aver fatto parte di questa avventura. Ci tengo a rivolgere una dedica alla Fiam Nazionale e al presidente Luigi Forestiere, il vicepresidente Marcello Auricchio, il direttore Pasquale Mincione, il trainer Mario Piccinino, nonchè il presidente della sezione FIAM di Palermo Alfredo Corradino”. Un successo che Giuseppe Lo Gerfo basa su chi gli ha permesso di arrivare ai campionati italiani, a partire dai clienti e dagli amici che lo hanno sostenuto in questa avventura, passando per i parenti e la famiglia. “Mi sono stati vicini in questi giorni importanti per me e per la mia professionalità. Mia moglie e i miei figli mi hanno permesso di raggiungere tutto questo, mi sono stati accanto ad ogni gara“.

Un successo che parte da lontano

Un successo che parte da lontano. Giuseppe, figlio d’arte del settore, non è nuovo a simili traguardi professionali. Il giovane acconciatore palermitano inizia la sua ascesa professionale nel 2017, conquistando a 22 anni il titolo di miglior barbiere della Sicilia, nella categoria “Razor Blade”. L’anno dopo, ha partecipato al Barber Match tenutosi a Palermo. Una competizione tra barbieri che ha visto sfidarsi 50 professionisti per ognuna delle 5 categorie della gara. Un campionato tutto italiano in occasione del quale Giuseppe si è classificato quarto nelle categoria “Free Style” e “Old School”. Risultato a cui è seguita la partecipazione ai campionati italiani di categoria che si sono svolti a novembre 2018 in quel di Napoli. Un’ascesa parzialmente frenata dal periodo pandemico che, come è noto, ha limitato la vita di diverse categoria di lavoratori. “Faccio un doveroso ringraziamento all’Accademia Hair Beauty professional e alla sezione FIAM Palermo dove negli ultimi due anni ho avuto la fortuna di accrescere e migliorare il mio bagaglio lavorativo e mi ha dato la possibilità di crescere, imparare, ma sopratutto di competere a livelli internazionali”.