L’Unione delle Camere Penali Italiane, col proprio Osservatorio Corte di Cassazione, con le Camere Penali territoriali di Termini Imerese e Palermo, ha organizzato per il pomeriggio di venerdì 18 settembre e la successiva mattina di sabato 19, un convegno di rilievo nazionale sul tema del “Giusto processo”, primario valore costituzionale di tutela delle garanzie individuali, da intendersi anche come migliore metodo di eventuale accertamento di un fatto astrattamente riconducibile ad una fattispecie di reato.

L’incontro si terrà nella sede del Museo Mandralisca di Cefalù si confronteranno esponenti dell’accademia, dell’avvocatura penale, della magistratura e della politica sui temi delle indagini preliminari, delle impugnazioni e delle misure di prevenzione, al fine di proporre nuovi modelli capaci di adeguare il sistema giustizia alle esigenze della modernità, nel pieno rispetto dei principi della presunzione di innocenza, del diritto di difesa e della tutela del diritto di proprietà e di iniziativa economica.

Alla tavola rotonda di sabato mattina parteciperanno i parlamentari nazionali Carolina Varchi, Tommaso Calderone, Davide Faraone e Antonio Nicita.