Spose bambine, stupro etnico, mutilazione genitale, violenza domestica e violenza sulle migranti: argomenti che verranno toccati il 2 febbraio 2026 alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, e i loro fruitori saranno gli studenti del Liceo Artistico E. Catalano.

Il rappresentante d’istituto del Liceo Christian Mirrione ha organizzato l’evento in occasione della settimana dello studente assieme all’organizzazione non governativa Amnesty Internetional, che offre come relatore dell’incontro Giuseppe Provenza, Vice responsabile della Circoscrizione Sicilia e responsabile del gruppo 223, ossia uno dei quattro gruppi Amnesty di Palermo città.

Si parlerà di educazione alla condizione della donna, al suo ruolo della società e agli “orrori” alla quale è sottoposta solo perché donna; l’evento è una tappa importante, un incontro educativo che, in questo momento storico più che mai, serve a delle giovani menti come quelle degli studenti. Oltre questo, all’evento si assisterà ad una presentazione dell’organizzazione Amnesty Internetional e ad un’illustrazione del contenuto della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.



