Venerdì 11 settembre, a partire dalle 21:30, il PunkFunk di via Napoli 8/10 a Palermo apre le porte a una serata che profuma di lo-fi, post-punk e atmosfere dark wave: è la data scelta dai Bunnyblack per celebrare l’uscita del loro nuovo album, “00:00”, disponibile su tutte le piattaforme digitali proprio a partire dallo stesso giorno.

Il duo che fonde Ga

me Boy e chitarre distorte

Bunnyblack sono Maiqqu, alle prese con Nintendo Game Boy e chitarre, e Francesco Less, voce e basso. Un progetto nato a Palermo che intreccia l’estetica a 8-bit dell’elettronica portatile con la ruvidezza delle chitarre elettriche, in un suono grezzo e serrato che pesca dal post-punk, dallo shoegaze e dalla dark wave, dove i glitch digitali si scontrano con texture abrasive.

Maiqqu porta con sé un percorso da musicista elettronico e chitarrista con pubblicazioni soliste alle spalle. Francesco Less arriva invece da esperienze diverse: frontman e chitarrista dei Velaut, basso e voce per Inside the Hole (etichetta logic(il)logic records), chitarrista per Pupi di Surfaro e Disìu, oltre che arrangiatore e compositore – con un album solista prodotto da Cesare Basile atteso nel 2026.





Il debutto discografico dei Bunnyblack è “May the 18th Be With You” (Spettro Rec.), un A/B-side interamente eseguito con Game Boy e voce, omaggio a due frontman scomparsi nella stessa data, tra cover di Audioslave e Joy Division. Da lì un percorso fatto di riconoscimenti e passaggi importanti: la selezione da parte dei Marlene Kuntz nel 2019, che hanno proiettato due loro video durante la tappa finale del tour a Demodé di Bari; il terzo posto nazionale al contest dedicato a Bruce Springsteen “Cover Me” nel 2020 con una versione destrutturata di “Dancing in the Dark”; la finale regionale ad ArezzoWave 2020 e quella nazionale a Rock Targato Italia 2021.

Nel 2021 la band compare nell’album collettivo di 1,21 GGWTTS insieme ad artisti come Enrico Gabrielli e Xabier Iriondo. Seguono l’EP “Bunnyland” (2022), registrato a Roadhouse 11 e rifinito al The Cave Studio, e “Bunnywave” (2024), che spinge il progetto verso sonorità più fredde, ipnotiche e ossessive. Il nuovo album è “00:00”, che verrà presentato dal vivo l’11 settembre. Ad aprire la serata sarà il duo acustico Dharma e Sidéra, mentre a chiudere la notte al PunkFunk ci penserà il djset di Ana Mil, completando l’appuntamento con sonorità tra post-punk e synthwave.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:30

Prezzo: 0.00

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