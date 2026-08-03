“Good Morning, Fornace Penna”. Questo è il claim di omaggio dell’ottava edizione di “Autori & Libri, conversando a Sampieri” e della terza edizione di “Cogitare” all’ex Fornace Penna, con il concerto del Maestro Marcello Giordano Pellegrino, a 102 anni dalla sua forzata inattività dovuta a un incendio, sicuramente di origine dolosa, che provocò tali danni da determinare la chiusura.

L’evento si terrà martedì 4 agosto alle ore 21.00 nel living del Patas Pata con ingresso libero.

“ Più che un semplice recital pianistico, quello che portiamo in scena, dichiara il maestro Marcello Giordano Pellegrino, a tre anni di distanza dal memorabile concerto che ha impresso le sue note tra le pietre monumentali dell’ex Fornace Penna, è un autentico dialogo tra musica, emozioni e pubblico.”

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