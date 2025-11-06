La vicenda delle indagini della procura riguardo ai presunti appalti sanitari truccati ha creato un certo trambusto, e tra coloro che parlano della questione con indignazione troviamo Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva.

“Non c’è più nulla da discutere né da mediare – sostiene Faraone – La Sicilia ha bisogno di voltare pagina e di liberarsi immediatamente di un governo incapace di governare, diviso su tutto, travolto dagli scandali e ormai privo di ogni credibilità”.

Il vicepresidente di Italia Viva inoltre afferma che questo governo è il simbolo del fallimento, che porta di conseguenza un fallimento per la sanità, per il lavoro, per le imprese e per le famiglie. “Serve una scossa immediata”, comunica con fermezza, sostenendo anche che è necessario liberare la Sicilia dal governo Schifani, considerandolo un gesto di responsabilità collettiva per ridare dignità e credibilità alle istituzioni.

Davide Faraone chiede unità alle opposizioni nel mandare a casa Schifani. considerandolo non solo una scelta politica, ma anche proprio un atto di igiene istituzionale.