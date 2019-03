domenica 31 marzo, gli eventi previsti

Una grande festa per chiudere la stagione invernale in allegria con tutti gli appassionati e gli amici della montagna, in particolare delle Madonie e di Piano Battaglia e, al tempo stesso, darsi appuntamento alla stagione estiva per la quale si sta già lavorando e che sarà foriera di novità.

Domenica 31 marzo Piano Battaglia saluta la stagione sciistica che si conclude, con una grande festa che sarà occasione, per gli appassionati, di vivere insieme un altro momento di condivisione e allegria.

L’appuntamento con la festa di fine stagione è sul Piano, vicino la stazione di valle degli impianti, con inizio alle ore 15,30 proprio di domenica 31 marzo.

Per festeggiare insieme previsto Dj Set, la degustazione di prodotti tipici Fiasconaro e di vini Planeta mentre gli impianti saranno fruibili con sconti eccezionali (lo ski pass giornaliero a soli 10 euro).

“Così ci piace salutarvi, ricordando i momenti salienti di una bella ed entusiasmante stagione di sci, neve, sole e panorami mozzafiato, che solo le Madonie riescono a regalare – dicono gli uomini della Piano Battaglia srl – sarà anche l’occasione per darvi un arrivederci alla riapertura estiva che, quest’anno, sarà ricca di eventi e servizi come le nuove E-MTB a pedalata assistita e le visite guidate ai sentieri del Parco”.