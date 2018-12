l'iniziativa "il natale ti premia"

In attesa di Babbo Natale, al centro commerciale Conca D’Oro, la slitta trainata dalle renne è già arrivata. Rossa e lucente dà il benvenuto all’ingresso della struttura. Basterà fare qualche metro in galleria per scoprire la graziosa casetta rossa, il grande albero e i maestosi pacchi regalo, con tanto di Babbo Natale in divisa d’ordinanza in piazza Centrale. In palio tanti regali immediati e super premi finali per adulti e bambini con il concorso “Il Natale ti premia”.

Dal 7 dicembre al 5 gennaio basteranno 5 euro di shopping per provare a vincere i numerosi doni immediati. Sabato 5 gennaio, invece, super tombola in compagnia della Befana. Nel suo sacco niente carbone, ma cinque carnet di buoni shopping del valore totale di quasi duemila euro. Per i più piccoli, tre premi del valore totale di mille euro da spendere in giocattoli.

Spazio anche per i più golosi con la degustazione di dolci tipici della tradizione distribuiti dalle belle “nataline”. Appuntamento nei giorni 15, 16, 22 e 23 dicembre, dalle ore 18 alle 20, con Alessandra e Viviana di Vanity Models Management. Sarà possibile incontrare le due modelle, testimonial della campagna natalizia del Conca D’Oro, tra i corridoi del centro commerciale mentre distribuiscono fette di panettone e di pandoro.

Non mancherà il servizio gratuito di incartamento dei pacchi regalo dal 7 al 24 dicembre e il mercatino di Natale con tante idee da regalare e regalarsi.