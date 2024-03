Si prospetta una Pasqua speciale e ricca per un fortunato giocatore di Cinisi che è stato baciato dalla fortuna. Maxi vincita e grande festa, infatti, nel comune in provincia di Palermo, grazie al gioco del 10eLotto. E’ stato vinto un milione di euro nel concorso di martedì 26 marzo grazie a un “10” ottenuto con una giocata frequente.

La seconda vincita più alta del 2024

Come riporta Agipronews si tratta della seconda vincita più alta del 2024, al pari di quelle ottenute il 4 gennaio scorso a Carate Brianza – in provincia di Monza e Brianza – e il 14 marzo a San Teodoro (Sassari), dietro solo alla vincita da 2,5 milioni di euro arrivata il 27 febbraio a Savona. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 27,4 milioni di euro, per un totale di 960 milioni da inizio anno.

Vinti al Lotto oltre 62mila euro con una quaterna

Pochi giorni fa, una quaterna al Lotto ha fruttato 62.250 euro al suo fortunato vincitore al Lotto. Nell’estrazione di sabato 9 marzo, infatti, è stata vinta la somma grazie alla combinazione 12 – 20 – 21 – 24.

Due vincite per quasi 192mila euro

La settimana precedente sono state registrate nell’isola vincite per oltre 192mila euro. L’importo più alto del concorso è stato vinto a Modica, in provincia di Ragusa, dove un giocatore ha portato a casa 129.750 euro, la quarta vincita più alta dall’inizio dell’anno che arriva poche settimane quella di quasi 140mila euro di Catania. A Nizza di Sicilia, in provincia di Messina, è stata centrata una vincita dal valore di 62.500 euro.

Vincite recenti nell’isola

Pochi giorni prima la fortuna ha baciato l’isola al concorso del Lotto di martedì 27 febbraio. Due le vincite – la seconda e la terza più alta di giornata – per un totale di 53.910 euro. Tre ambi e un terno dal valore di 32.250 euro sono stati centrati a Valdina, in provincia di Messina, con la combinazione 10-21-46 sulla ruota di Palermo.