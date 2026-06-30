Un fortissimo temporale e una intensa grandinata improvvisi si sono abbattuti fra la fine del pomeriggio e l’inizio della serata nei comuni di Bolognetta, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Roccamena, Sambuca di Sicilia e Castelvetrano.

Una forte perturbazione attesa che dovrebbe fare abbassare in quelle zone del alte temperature registrate in questi giorni. Uno sbalzo termico che come sottolineano diversi agricoltori della zona produrrà danni alle colture.

A Bolognetta era in corso un incendio. L’elicottero della forestale è rientrato proprio in vista della perturbazione che si stava avvicinando.