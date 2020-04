Intervento della polizia municipale e dei carabinieri

Ha provocato un incidente a bordo di una Fiat Punto in via Ammiraglio Rizzo ed era fuggito. Poco dopo si è presentato agli agenti della polizia municipale di Palermo che stavano eseguendo i rilievi.

Adesso rischia una denuncia per lesioni gravi e omissione di soccorso. L’incidente si era verificato ieri pomeriggio. Un motociclista di 36 anni era finito per terra e trasportato all’ospedale Villa Sofia dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

La prognosi è riservata. Una coppia a bordo dell’auto erano scesi e poi risaliti di corsa. Tanti clienti di un panificio in coda per comprare il pane avevano assistito alla scena.

L’incidente era stato ripreso dalle telecamere. I vigili sarebbero arrivati presto alla coppia a bordo dell’auto. Indagini sono in corso per accertare le cause dell’incidente. Se ci sia stato un impatto tra l’auto e la moto o se l’auto abbia tagliato o meno la strada al motociclista.

Il giovane di 36 anni è stato ricoverato in ospedale. Lo scontro in via Ammiraglio Rizzo. Il ferito è stato ricoverato in ospedale dopo il violento schianto avvenuto oggi pomeriggio all’altezza di via Guido Jung. Si tratta di un 36enne che viaggiava a bordo del suo Aprilia Scarabeo.

Per cause ancora da accertare avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe scivolato.

Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri. il 36enne, P.F. le iniziali, è stato prima soccorso da alcuni passanti. Nonostante indossasse il casco, dopo la caduta aveva il volto ricoperto di sangue.

“Si è alzato – riferisce un testimone – e ha avuto la forza di togliersi il casco. Respirava in maniera affannata e poi è stramazzato al suolo perdendo conoscenza. Era una maschera di sangue, una scena terrificante”.

Quindi l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno messo su una barella e caricato in ambulanza, cercando di rianimarlo prima del viaggio verso l’ospedale Villa Sofia. Dopo i primi accertamenti i medici hanno subito predisposto la sala operatoria per un intervento d’urgenza.