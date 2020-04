Indagine della Polizia municipale

E’ finito in ospedale, all’Umberto I di Siracusa, un disabile vittima di un incidente stradale avvenuto in mattinata in via Italia, nella zona di viale Santa Panagia, a nord di Siracusa, in prossimità di un incrocio. L’uomo, secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia municipale, era a bordo di una macchina, una Fiat Marea, guidata da un’altra persona, presumibilmente un parente, ma, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrata con una Opel Insignia.

Nessuno dei conducenti ha avuto gravi problemi fisici, l’unico a rimanere contuso è stato il disabile, per cui si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza. Il personale medico, dopo aver valutato le condizioni delle vittima, ha provveduto al suo trasferimento all’ospedale di Siracusa, al Pronto soccorso, ma secondo alcune fonti investigative, le sue condizioni non sarebbero precarie.

Gli agenti della Polizia municipale, agli ordini del comandante Enzo Miccoli, hanno avviato le indagini per verificare le responsabilità in questo incidente ma ci sarebbe già una prima indicazione, a quanto pare uno dei due non avrebbe rispettato una precedenza. Sono stati compiuti i rilievi sia sulla porzione di asfalto in cui è avvenuto l’impatto sia sui veicoli.