Dopo la bufera sull'ospedale

“Il numero totale dei contagiati per la provincia di Siracusa ad oggi è 72. Pertanto la percentuale di Medici contagiati è del 4,32%. Le percentuali italiane vanno dal 39,20% per la Sardegna, al 25,37% per il Molise e 13,76% per la Lombardia, allo 0.1% della Valle D’Aosta”. Lo afferma Dario Chiaramida, medico del pronto soccorso dell’ospedale di Siracusa, in un post della sua pagina Facebook, a seguito delle notizie del contagio che hanno interessato medici ed infermieri dei reparti di Cardiologia, Pronto soccorso e Oncologia. Ma in merito al Pronto soccorso, nella serata di ieri il sindaco di Portopalo, ha annunciato la guarigione del primario, che, nelle settimane scorse era risultato positivo al coronavirus.

“Ad oggi sono risultati positivi – scrive nel suo posto Dario Chiaramida – al tampone per Covid-19 7 medici, di questi 3 sono stati ricoverati in Malattie infettive e già dimessi, 1 attualmente ricoverato nello stesso Reparto in buone condizioni generali e 3 in quarantena domiciliare. Il numero dei colleghi infermieri ad oggi positivi al tampone è 1. Sospetti per sintomatologia almeno 4 ma tutti in buone condizioni”.

“Certo che si poteva fare meglio, stiamo, quotidianamente e criticamente, analizzando – scrive il medico – il nostro operato per migliorare gli standard operativi ed i percorsi di gestione ma è altrettanto certo (ed i numeri non mentono) che non esiste alcuna emergenza sanitaria tra gli operatori della nostra Asp. Ed inoltre, per ciò che vale, io personalmente ho sentito e seguito giorno dopo giorno ogni singolo contagiato per accertarmi del suo stato di salute o per fargli eseguire ulteriori ed opportuni accertamenti”