La donna ha perso il marito per il Covid 19

I vigili del fuoco con il reparto Nbcr stanno intervenendo in via Trabucco a Palermo per prendere la spazzatura nell’abitazione della donna positiva al virus e sommersa da rifiuti in casa.

L’appello era stato lanciato dal figlio che ha la madre positiva al Coronavirus in isolamento a casa sommersa dai rifiuti.

Quello del figlio e dei suoi fratelli è un doppio dramma: prima la morte del padre a causa del Coronavirus, poi il contagio della madre, rimasta in isolamento a casa in condizioni igienico-sanitarie a dir poco precarie.

La situazione adesso sembra essersi sbloccata e i vigili del fuoco sono intervenuti a Cruillas e stanno provvedendo alla rimozione dei rifiuti contaminati che si trovano nell’abitazione della madre, esposta a rischi e costretta a convivere con una puzza insopportabile.

Il servizio di ritiro di questi rifiuti speciali di tipo ospedaliero è stato affidato dall’Asp con delibera dell’1 aprile, sulla scorta dell’ordinanza emanata lo scorso 27 marzo dal presidente della Regione Nello Musumeci.

I pompieri sanificheranno anche l’intero appartamento e l’intero palazzo.