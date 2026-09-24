Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio a Palermo, lungo il Foro Umberto Primo. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, una moto e una bici elettrica si sono scontrate violentemente, provocando il ferimento gravissimo di due persone, un uomo di 37 anni e una ragazzina di 16 anni.

I soccorsi sanitari e il trasporto in ospedale

L’impatto tra i due mezzi è stato particolarmente violento, sbalzando i coinvolti sull’asfalto e attirando l’attenzione di numerosi passanti che hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con diverse ambulanze. Le condizioni dei due feriti sono apparse fin da subito critiche agli occhi del personale medico, che ha prestato le prime cure sul posto prima di disporre il trasferimento d’urgenza in ospedale in codice rosso.

I rilievi della polizia municipale

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata, la circolazione nella zona ha subito pesanti rallentamenti. Gli agenti della polizia municipale sono intervenuti sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi tecnici di rito, utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accertamento e a stabilire eventuali responsabilità nello scontro.