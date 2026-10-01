Incidente sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, al km 31,50, nel territorio di Termini Imerese. Lo rende noto l’Anas, sottolineando che il traffico è rallentato con code in direzione Palermo.

Nell’incidente, che ha coinvolto un pullman e un caravan, si registrano tre persone ferite. La corsia di marcia in direzione Palermo è chiusa per consentire le operazioni di soccorso e la gestione della viabilità.

Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Stradale, il personale sanitario del 118 e le squadre