Un secondo incidente ferita un'altra ragazza



E’ due ragazze ferite il bilancio di un incidente avvenuto la scorsa notte sulla autostrada Palermo Mazara del Vallo nella zona di Carini (Pa). Un’auto ha cappottato e le due giovani di 22 anni sono state trasportate all’ospedale Villa Sofia a Palermo.

Una delle due è in gravi condizioni trasportata in codice rosso in ospedale.

Un secondo incidente è avvenuto attorno alle 7. Una ragazza di 21 anni è rimasta ferita e anche lei portata al pronto soccorso di Villa Sofia.