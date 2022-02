Nel giorno del caos al Ponte Corleone, un incidente sta paralizzando una delle vie di fuga da viale Regione Siciliana. In via Umberto Maddalena, la cosiddetta “conigliera”, un incidente ha paralizzato il traffico. Lo scontro è avvenuto nei pressi dell’impianto Ip.

Un automobilista è rimasto incastrato nella macchina ed è stato liberato dalle lamiere dai vigili del fuoco. I pompieri poi lo hanno affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Civico.

Si sa poco della dinamica. Solo che la vettura su cui viaggiava l’uomo è finito contro alcuni pali danneggiato la vettura.

Stanno intervenendo gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica per eseguire i rilievi. Il traffico anche nella zona è impazzito.

Caos sul ponte Corleone

Chiusa oggi per motivi di sicurezza la bretella laterale del ponte Corleone in direzione da Palermo a Trapani. Il traffico nell’unica corsia centrale di viale Regione Siciliana è ancora più caotico.

La decisione è stata richiesta dal direttore dell’Anas. Da questa mattina le code sono ancora più lunghe e il traffico nella zona di via Oreto è ancora più convulso. Una situazione che andrà avanti per mesi visto che l’Anas sta ancora lavorando per preparare il progetto di consolidamento del ponte che necessita di interventi strutturali per potere tornare ad essere percorribile.

L’incidente sulla Palermo Mazara del Vallo

Sei auto coinvolte e tre feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni. E’ il bilancio di due incidenti avvenuti sulla Palermo-Mazara. Il primo nella carreggiata in direzione Trapani, nel tratto fra Terrasini e Montelepre. Due i mezzi coinvolti: una Jeep Compass con tre persone a bordo – tutte illese – e una Range Rover, guidata da un quarantenne, che si è ribaltata al termine di una violenta carambola. L’uomo, estratto dall’auto dai vigili del fuoco, è stato affidato ai sanitari del 118 e portato all’ospedale di Partinico per accertamenti. Da chiarire la dinamica.

L’incidente di Montelepre non è però l’unico registrato ieri sull’A29. Il traffico in direzione Palermo è stato messo a dura prova da un tamponamento fra quattro auto avvenuto intorno alle 19 all’altezza di Tommaso Natale. Ad avere la peggio sono stati i passeggeri di una delle macchine coinvolte, ma nessuno di loro avrebbe riportato gravi conseguenze. Gli interventi e la viabilità sono stati gestiti e coordinati dagli agenti del compartimento di polizia stradale di Palermo con il supporto del personale dell’Anas.