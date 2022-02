Tragedia della strada nel messinese dove ha perso la vita ancora un motociclista in un incidente apparentemente inspiegabile.

La vittima

Un motociclista, Letterio Mortelliti, di 58 anni, è’ morto ieri in un incidente all’interno della galleria Cipolla, a pochi chilometri dallo svincolo di Brolo in provincia di Messina.

L’uomo era originario di Villafranca Tirrena e lavorava del settore edilizio.

La dinamica nota

Viaggiava sull’autostrada A 20 in direzione Messina a bordo della propria moto, una Bmw di grossa cilindrata, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, morendo sul colpo.

Sulla dinamica dell’incidente indaga la polizia stradale del distaccamento di Sant’Agata Militello.

La strada già insanguinata qualche ora prima

Nello stesso tratto di strada si era verificato un altro drammatico scontro nelle ore precedenti.

In quel tragico incidente lo chef Alessio Terranova, 37 anni, aveva perso la vita sul tratto della Statale 113 al confine tra Oliveri e Falcone. Il noto chef viaggiava su una Bmw bianca che, per cause, anche quelle, in corso di accertamento, si è schiantata contro il guard-rail. Uno scontro violentissimo che ha fatto anche prendere fuoco alla vettura.

Inutile corsa in ospedale

La gravità dell’impatto non ha lasciato scampo a Terranova. Per lui è stata inutile la corsa verso l’ospedale di Patti. Inutili i tentativi dei medici di salvargli la vita, con la morte avvenuta poco dopo.

È rimasto, invece, ferito, un altro passeggero della vettura, un 33enne, amico della vittima, che è ricoverato al Policlinico di Messina per le gravi ferite riportate. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri. Si stanno analizzando le telecamere presenti in quel tratto di strada.

Terranova tornava da esperienza a Casa Sanremo

Lo chef, originario di Falcone, tornava dall’esperienza di Casa Sanremo, dove era aveva cucinato alcune sue note ricette.

Due tragedie

Due tragedie avvenute a distanza dio poche ore e di pochi chilometri l’una dall’altra in circostanza da chiarire