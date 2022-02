Nuova tragedia

Incidente mortale nel Messinese sulla SS113. A perdere la vita un uomo di 38 anni sul ponte che collega il territorio comunale di Oliveri e Falcone.

L’auto contro un pilone prende fuoco

Alessio terranova, 38 anni, viaggiava insieme con un altro passeggero, un 30enne, a bordo di una Bmw. L’auto si è schiantata o contro il guardrail e un pilone. Uno scontro violentissimo che ha fatto anche prendere fuoco alla vettura.

L’uomo morto poco dopo

Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri della sezione Radiomobile di Barcellona Pozzo di Gotto e gli operatori del 118. Il 38enne è stato trasferito all’ospedale di Patti. Inutili i tentativi dei medici di salvargli la vita, con la morte avvenuta poco dopo.

Il ferito al Policlinico

L’altro uomo, un amico della vittima, è stato portato al Policlinico di Messina per le gravi ferite riportate. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri. Si stanno analizzando le telecamere presenti in quel tratto di strada.

Il lutto a Falcone

“L’Amministrazione Comunale e tutta la comunità Falconese si uniscono al dolore della famiglia, per la tragica e prematura scomparsa dell amico Terranova Alessio“. In meno di una settimana dall’immensa soddisfazione professionale di Sanremo ed al farci gioire per te e con te, a lasciarci distrutti e smarriti per il tuo tragico ed improvviso addio alla vita. Dovevamo ancora fare quell’articolo per celebrare la tua presenza a Casa Sanremo come Chef, invece ora sui giornali si leggerà sì di Alessio Terranova come grande Chef, ma per aver prematuramente perso la vita in un tragico incidente. Oggi è un giorno d’immenso dolore per tutta la comunità di Falcone, che si stringe alla mamma, al fratello, a tutti i parenti e ai tantissimi amici! A tutti noi mancherà il tuo sorriso, la tua allegria, la tua immensa simpatia e la tua sincera amicizia; e ti ricorderemo sempre con affetto”.