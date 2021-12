paura

Una ragazza è rimasta ferita questa mattina in un incidente stradale avvenuto all’interno del parco della Favorita, a Palermo. La giovane in ospedale ma non in pericolo di vita.

La giovane soccorsa dal 118

L’incidente è avvenuto questa mattina in viale Diana, la strada che congiunge Mondello a Palermo e che attraversa il parco della Favorita. L’autista dell’auto, una Fiat 600 rossa, di cui non sono state fornite le generalità, è rimasta ferita dopo che aver perso il controllo dell’auto che è uscita fuori strada ribaltandosi. Alla fine l’auto si è schiantata contro un albero.

Indaga la polizia municipale

Per la ragazza è stato necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 che l’ha condotta in ospedale. Sul posto la polizia municipale palermitana.