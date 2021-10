Le gare di ottobre all’ippodromo della Favorita si sono chiuse col botto

Rosario Vaccaro si è aggiudicato il Trofeo Gaia Cucinotta

L’ideatore Maurizio Cucinotta “Giorno importante per me: il Trofeo è tornato a Palermo”

Non è stata una semplice giornata di corse al trotto quella che si è svolta sabato 30 ottobre all’ippodromo della Favorita. Dopo gli anni di chiusura, infatti, è tornato il trofeo Gaia Cucinotta.

Si tratta di una competizione – con una formula originale e divertente – fortemente voluta da Maurizio per ricordare la figlia morta quando era bambina in un incidente stradale.

Cucinotta “Il trofeo è tornato a Palermo, per me giorno importante”

Maurizio Cucinotta, gentlemen e proprietario di diversi cavalli, è un vero appassionato dell’ippica. “Per me è un giorno importante – ha detto prima delle gare – perché il trofeo torna a Palermo dopo essersi svolto a Siracusa. L’ippica per me rappresenta un momento importante perché mi ha fatto andare avanti nei momenti bui. La mia è una passione vera, salgo in sulky per correre e non per vincere. Mio figlio è pure gentlemen, ci unisce l’amore per i cavalli. Ringrazio la Sipet – ha concluso – che ha dimostrato di avere tanto coraggio. È riuscita a mettere su una squadra importante. E Francesco Ruffo è una figura fondamentale, che saprà riportare l’impianto palermitano ai fasti di un tempo”.

A Rosaio Vaccaro la finale

La prima batteria del Trofeo dedicato ai gentlemen è stata vinta da Rosario Vaccaro con Baria Trgf Risaia, mentre ad aggiudicarsi la seconda batteria è stato Andrea Sessa con Valjean Men.

La finale si è disputata all’ultima corsa con Vaccaro che ha avuto la meglio su Sessa vincendo in 1’15”8.

Il Centrale è di Zeppelin Kyu Bar

A conquistare il centrale invece è stato Salvatore Cintura in sulky a Zeppelin Kyu Bar davanti a Zia Paola Jet.

I risultati delle sette corse

Di seguito i risultati delle sette corse in programma ieri, sabato 30 ottobre, nell’impianto di viale del Fante.

Prima Corsa (1a Batteria Trofeo Gaia Cucinotta)

1 N.7 Baria Trgf Risaia R.Vaccaro 1.15.4

2 N.3 Boulan Run

3 N.6 Brunilde

Seconda Corsa (2a Batteria Trofeo Gaia Cucinotta)

1 N.5 Valjean Men A.Sessa 1.15.4

2 N.6 Zuritos Rl

3 N.8 Vincent Amg

Terza Corsa

1 N.3 Carina Petu A.Pecoraro Jr. 1.15.7

2 N.5 Cybelle Font

3 N.1 Carlotta Di Gaia

Quarta Corsa

1 N.4 Tu Sei Tu Bigi D.La Gala 1.17

2 N.2 Ungaro

3 N.12 Aura Club Mail

Quinta Corsa (Centrale)

1 N.5 Zeppelin Kyu Bar S.Cintura Jr. 1.12.9

2 N.4 Zia Paola Jet

3 N.2 Zonk Di Girifalco

Sesta Corsa

1 N.3 Baby Attiva O.Militello 1.15.5

2 N.4 Bautizo

3 N.2 Big Hope Cls

Settima Corsa (Race Off-Finale-Trofeo Gaia Cucinotta)

1 N.2 Baria Trgf Risaia 1.15.8 R.Vaccaro

2 N.1 Valjean Men A.Sessa

Foto: Maria Luisa Ferraro