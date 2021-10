Vittoria per dispersione di Carinissima Op nella Tris, Quartè, Quintè

Blue di Girifalco si aggiudica il centrale dopo aver speso molto in partenza

La Carinissima Op vince agevolmente la Tris, Quartè, Quintè

Tra i gentleman, Francesco Paolo Caruso su Artemisia Gar fa sua la sesta corsa

Carinissima Op fa il vuoto nella settima corsa disputata ieri all‘ippodromo della Favorita e valida come Tris, Quartè, Quintè della giornata ippica nazionale.

La cavalla guidata e allenata da Gaspare Lo Verde parte bene e detta il ritmo su una pista resa pesante dalla pioggia, fino al traguardo conquistato agevolmente. Ottengono un piazzamento nell’ordine Catch me Boss, Chanel Sm, Come on Boy Fior e Crime Passion.

Nel centrale trionfa Luciano Messineo, in sulky a Blue di Girifalco, che spende molto in partenza ma riesce a controllare gli avversari ed a vincere con un tempo di tutto rispetto: 1’14″3.

Alla quinta corsa con Caos di Girifalco altro successo di Luciano Messineo; mentre Gaspare Lo Verde mette nuovamente la firma nel sottoclou portando alla vittoria Dancing Ferm.

Tra i gentleman, infine, Francesco Paolo Caruso fa sua la sesta corsa con Artemisia Gar.

I risultati delle sette corse

Di seguito i risultati completi delle sette corse disputate ieri.

Ordine d’arrivo 1 corsa * 2-8-1

1) BIOGAS PAR D. DI MAIO 1.18.5

2) BENHUR DANIEL

3) BIG HOPE CLS

Ordine d’arrivo 2 corsa * 4-1-14

1) DESCENT BOSS A. PECORARO JR 1.19.8

2) DITTORIA AS

3) DIANA VALSAN

Ordine d’arrivo 3 corsa * 3-5-6

1) BLUE DI GIRIFALCO L. MESSINEO 1.14.3

2) BELFAGOR FI

3) BE POP FERM

Ordine d’arrivo 4 corsa * 7-3-1

1) DANCING FERM G. LO VERDE 1.20.4

2) DULCE DE LECHE

3) JET ROYAL

Ordine d’arrivo 5 corsa * 10-12-11

1) CAOS DI GIRIFALCO L. MESSINEO 1.16.5

2) CHICO BUARQUE

3) CUSOLI SM

Ordine d’arrivo 6 corsa * 9-1-10

1) ARTEMISIA GAR FP. CARUSO 1.16.0

2) AIDA GRIF

3) ALBA DELL’EST

Ordine d’arrivo 7 corsa (T/Q/Q) * 5-8-11-12-14

1) CARINISSIMA OP G. LO VERDE 1.16.1

2) CATCH ME BOSS

3) CHANEL SM

4) COME ON BOY FIOR

5) CRIME PASSION

Il 30 ottobre si corre l’ultima riunione del mese

Il calendario per di ottobre vede un altro appuntamento: il 30 ottobre si correrà ancora.

Foto: Maria Luisa Ferraro