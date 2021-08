Aurea Wise si aggiudica la corsa Tris

Zeppelin Kyu Bar protagonista della gara centrale ha battuto Zadig Del Ronco e Urbano Barga

Aurea Wise, guidato da Luciano Messineo si aggiudica la Tris-Quarté-Quinté

Nelle altre gare, in evidenza Andrea Buzzitta che vince le prime due corse del programma

Nel convegno riservato ai campioni olimpici è Tommaso Gambino in sulky a Zeppelin Kyu Bar a conquistare il Centrale con il tempo di 1’12”5 sui 1.600 metri. Seconda piazza per Zadig Del Ronco di Gaspare Lo Verde, mentre a completare la lista dei piazzati è Urbano Barga.

E nella giornata di ieri l’ippodromo di Palermo ha ospitato ancora una volta la corsa Tris-Quarté-Quinté riservata agli indigeni di 5 anni. Qui è stato Aurea Wise, magistralmente guidato da Luciano Messineo, ad arrivare per primo sul palo dopo 1.600 metri molto combattuti. Dietro Ariel e Ardea Wise.

Nelle altre gare in programma in evidenza Andrea Buzzitta, il driver infatti si aggiudica sia la prima corsa (premio Sara Simeoni) con Circe Trebì che la seconda (premio Yuri Chechi) con Baria Trgf Risaia. Come sempre nella pagina Facebook dell’ippodromo La Favorita la possibilità di vedere tutte le gare (https://www.facebook.com/ippodromolafavoritapalermo).

I risultati delle sei corse

Di seguito i risultati delle corse

Prima corsa (12-10-14)

1 Circe Trebì A.Buzzitta 1.16.3

2 Ciuffolotto Rl

3 Carina Petu

Seconda corsa (12-5-1)

1 Baria Trgf Risaia A.Buzzitta 1.14.6

2 Baby Attiva

3 Bamby

Terza corsa (4-5-12)

1 Benhur Daniel S.Pampillonia 1.14.6

2 Brenta Rl

3 Borislav Mabel

Quarta corsa (15-4-7)

1 Albachiara La A.Di Chiara 1.14.8

2 Uricuss

3 Timast

Quinta corsa (9-10-8)

1 Zeppelin Kyu Bar T.Gambino 1.12.5

2 Zadig Del Ronco

3 Urbano Barga

Sesta Corsa (Tris-Quarté-Quinté): 6-7-9-5-10

1 Aurea Wise L L.Messineo 1.13.9

2 Ariel

3 Ardea Wise

4 Aida Grif

5 Zolder Op

Foto di Maria Luisa Ferraro