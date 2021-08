Border Line Pax brilla al Centrale conquistando la Tris-Quarté-Quinté

Lo Verde, Buzzitta e Caruso protagonisti nelle altre corse

Prossimi appuntamenti il 18, 25 e 28 agosto

L’ippica non va in ferie con un nuovo appuntamento riservato al trotto all’ippodromo della Favorita. Ed è la stella di Border Line Pax guidato da Davide Di Stefano ad aggiudicarsi il Centrale, nonché la gara valida per la scommessa Tris-Quarté-Quinté, riservata agli indigeni di 4 anni.

Nonostante la partenza all’esterno col numero 7, il driver è riuscito a conquistare la corda dopo poche centinaia di metri chiudendo i 1.600 col un tempo di tutto rispetto: 1’13”1. E già nella quarta corsa Di Stefano si era imposto con Ariel.

Nelle altre corse – anche ieri andate in onda sia su sia su Unire Tv che in diretta streaming sulla pagina facebook dell’ippodromo La Favorita – da segnalare la performance del solito Gaspare Lo Verde, che primeggia alla seconda con Daygirl Font, ma anche di Andrea Buzzitta su Batman Grif alla quinta e di Francesco Paolo Caruso con Corrivia Font alla terza.

I risultati delle sei corse

Di seguito i risultati delle corse di ieri, 11 agosto.

Prima corsa (8-4-3)

1 Time Taf Gaet.Cordova 1.16.4

2 Uvaggio

3 Akthar Op

Seconda corsa (9-5-2)

1 Daygirl Font (G.Lo Verde) 1.16.4

2 Don’t Explain

3 Dixie Jet

Terza corsa (2-10-3)

1 Corrivia Font Fp.Caruso 1.15.3

2 Carlino Wise L

3 Comida

Quarta corsa (2-13-8)

1 Ariel D.Di Stefano 1.13.8

2 Vidal Tav

3 Voici As

Quinta corsa (12-15-13)

1 Batman Grif A.Buzzitta 1.14.4

2 Billionair Sferr

3 Bb Bez

Sesta Corsa (Tris-Quarté-Quinté): 7-12-5-6-16

1 Border Line Pax D.Di Stefano 1.13.1

2 Bellissima Breed

3 Black Mamba San

4 Brunilde

5 Besamemucho Font

Foto: Maria Luisa Ferraro