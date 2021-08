Settima vittoria su dieci

Nuova affermazione per Caronte Trebì al settimo successo su dieci gare disputate

Il driver Di Chiara vince due corse: la seconda con Cante Chico, la quinta con Ardea Wise

Tra i gentleman, Vacanza Jet è protagonista davanti a Zar Op ed Altair

Corre ancora Caronte Trebì che continua la striscia positiva di risultati vincendo il centrale di ieri all’ippodromo della Favorita centrando il settimo sigillo.

Per lui, infatti, sono sette su successi su dieci gare. Il cavallo della scuderia Super Fantastica, guidato da Giuseppe Porzio, approfitta dell’errore di Criss Cross (squalificato per rottura prolungata) e in retta d’arrivo supera Corsaronero Font, che fino a quel momento aveva condotto le danze. Al terzo posto si piazza Clio.

Di Chiara centra due successi di giornata

Il driver Alessio Di Chiara centra due successi: alla seconda s’impone con Cante Chico, che vince la quarta corsa di fila su un arrembante Crab Wise As; e alla quinta con Ardea Wise, protagonista di una progressione spaventosa al fotofinish.

Vacanza Jet si impone tra i gentleman

Nella gara riservata ai gentleman, Vacanza Jet resiste agli attacchi degli avversari e conquista il primo posto davanti a Zar Op e Altair. Distanziato in seguito a provvedimento della giuria Zoom Roc per danneggiamento diretto in retta d’arrivo al concorrente Zippo Bi.

I risultati delle sei corse del 4 agosto

Di seguito i risultati completi delle sei corse disputate ieri

Ordine d’arrivo 1 corsa * 1-10-12

1) BAMBY G. CORDOVA 1.15.5

2) BEAUTIFULGIRL PAR

3) BORGOGAL

Ordine d’arrivo 2 corsa * 4-11-9

1) CANTE CHICO A. DI CHIARA 1.14.8

2) CRAB WISE AS

3) CORREO

Ordine d’arrivo 3 corsa * 8-16-9

1) TAYLER DI PIPPO S.CINTURA 1.14.1

2) ZONK DI GIRIFALCO

3) URAGANO NERO

Ordine d’arrivo 4 corsa * 5-7-4

1) CARONTE TREBI’ G.PORZIO JR 1.14.2

2) CORSARONERO FONT

3) CLIO

Ordine d’arrivo 5 corsa * 5-8-7

1) ARDEA WISE A.DI CHIARA 1.15.4

2) ATOLLO DEI GREPPI

3) ACE WISE L

Ordine d’arrivo 6 corsa * 6-11-12

1) VACANZA JET N. MAUCERI 1.14.7

2) ZAR OP

3) ALTAIR

Prossimi appuntamenti all’ippodromo de La Favorita: 11, 18, 25, 28 agosto.

Foto: Maria Luisa Ferraro