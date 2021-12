a Vittoria

Un uomo in prognosi riservata è il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto nel corso della notte appena trascorsa a Vittoria, in provincia di Ragusa. Sono tre le automobili coinvolte nel sinistro.

L’incidente a mezzanotte

Momenti di paura a Vittoria stanotte, attorno alla mezzanotte. Tre auto, per causa da accertare, si sono scontate in via Matteotti, all’angolo di via dei Cacciatori delle Alpi, in pieno centro cittadino. Ad avere la peggio un uomo che si trovava in una delle tre auto coinvolte. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Guzzardi di Vittoria dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sequestrati i veicoli

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, la polizia municipale per i rilievi di rito. Le auto coinvolte sono state rimosse e posto sotto sequestro preventivo fino allo scioglimento della prognosi in custodia Aci 116 Cavalieri.

Ieri giornata d’incidenti in Sicilia

Altri incidenti sono avvenuti in Sicilia ieri. Il più grave in provincia di Palermo, a Geraci Siculo dove un motociclista di 39 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato. Giancarlo Drago, Siracusa, 39 anni è morto nell’incidente stradale. Il giovane ha perso il controllo del mezzo. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte degli amici prima e da parte del personale sanitario del 118 accorso sul luogo dell’incidente in pochissimi minuti.

Tre feriti a termini Imerese

Un altro drammatico incidente è avvenuto in via Libertà a Termini Imerese Sono rimasti ferite tre automobilisti estratti dalle lamiere delle auto tre vigili del fuoco e portati in ospedale in codice rosso. Sono rimasti feriti un giovane di 37 anni L.C. che ha riportato un trauma cranico e si trova al momento ancora all’ospedale Cimino di Termini Imerese. Il secondo giovane di 32 anni M.C. è stato portato al Trauma Center di Villa Sofia in codice rosso. Le sue condizioni come l’uomo di 37 anni sono molto serie. Una donna di 35 anni è stata portata all’ospedale Civico anche le sue condizioni sono molto serie.

Foto di Franco Assenza