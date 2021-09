la vittima è un 49enne di gravina di catania

Un incidente mortale si è verificato alle 18,30 sulla Siracusa-Catania, all’altezza dello svincolo di Priolo. A perdere la vita è stato Lorenzo Sciandra, 49 anni, residente a Gravina di Catania, che si trovava a bordo di una macchina, una Fiat 500, alla cui guida c’era una donna di 24 anni, M.D., che non ha riportato gravi conseguenze.

Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia stradale di Siracusa che stanno verificando le modalità dell’incidente, allo scopo di comprendere se è stato autonomo, come sembrerebbe stando ad una prima ipotesi. La conducente potrebbe aver perso il controllo del mezzo oppure era distratta ed è quello che intendono accertare le forze dell’ordine. L’incidente ha provocato dei rallentamenti alla circolazione in direzione di Siracusa e solo in serata la situazione è tornata alla normalità.