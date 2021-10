La vittima si chiamava Daniele Serra

È Daniele Serra, 34 anni, nato a Palermo e residente a Villa San Pietro, nel cagliaritano, il motociclista morto nell’incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri al chilometro 26,100 della statale 195. Il giovane era in sella a una Suzuky non di sua proprietà: per cause ancora non accertate, la due ruote è andata a scontrarsi frontalmente con un Suv Mitsubishi condotto da un 64enne di Pula.

Immediati i soccorsi

L’automobilista si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi. Nel violento impatto il centauro è finito sotto il fuoristrada ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cagliari, i vigili del fuoco e il 118, oltre al personale dell’Anas che ha chiuso provvisoriamente la strada per consentire i rilievi.

Appassionato del suo gatto

Il giovane era un appassionato di moto di grossa cilindrata. Ma la sua vera grande passione erano senza dubbio gli animali ed in particolare il suo gatto. Ne aveva in casa uno da quasi 10 anni che aveva chiamato Kimba.

Una scia di sangue

Appena qualche giorno fa un altro siciliano ha perso la vita in sella alla sua moto. E’ accaduto lo scorso 15 ottobre con l’epilogo di un tragico incidente a Pozzallo, nell’area di sviluppo industriale. Nello scontro tra un Suv Mitsubishi e una moto Yamaha ad avere la peggio è stato il motociclista che nell’impatto è morto sul colpo. Inutile l’intervento dell’elisoccorso e dei vigili del fuoco, oltre che dei sanitari del 118. La vittima, un 26enne di Modica mentre alla guida dell’auto una donna rimasta illesa. Il giovane lavorava in un’azienda che ha sede nell’area di sviluppo industriale ed aveva terminato il suo turno lavorativo.

Nell’agrigentino la morte dei due fidanzatini

Lo scorso 13 ottobre, sulla strada statale 118 che collega Agrigento a Raffadali, sono morti invece due giovani fidanzatini di 17 anni di Raffadali deceduti in seguito ad un incidente stradale. Le vittime sono Gaetano Maragliano, che aveva compiuto 17 anni alcuni giorni fa, e Martina Alaimo, entrambi residenti a Raffadali. Erano in sella a una Aprilia 125, che, per cause non chiare, ha invaso la carreggiata opposta ed è andata a scontrarsi contro un Range Rover che stava procedendo verso Agrigento.