Incidente mortale nel trapanese, indagini per ricostruire la dinamica

Redazione di

14/10/2021

Notte di intenso lavoro per la polizia municipale di Castelvetrano che sino alla tarda serata di ieri è stata impegnata nei rilievi dell’incidente stradale mortale avvenuto sulla statale 81, avvenuto in località Triscina. A perdere la vita una donna, Valentina Barzi, 36 anni residente a Castelvetrano ma originaria di Bagheria. I caschi bianchi stanno provando a capire in che modo l’auto sia schizzata come un proiettile contro il guardrail. Al momento si escludono coinvolgimenti di altre auto, per cui l’ipotesi è quell’incidente autonomo. La dinamica Secondo quanto hanno potuto appurare i vigili urbani, la donna era seduta sul lato passeggero di una Mercedes condotta da un uomo, ricoverato all’ospedale ma non in pericolo di vita. Pare che il conducente abbia perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro il guardrail all’altezza di una curva. Diverse le ipotesi al vaglio: un malore, una distrazione, probabilmente anche l’alta velocità e l’asfalto reso viscido da una pioggia battente che ieri ha interessato il territorio castelvetranese. L’indagine della Procura Immediatamente è stato avvisato il magistrato di turno della Procura ed è stato aperto un fascicolo d’indagine sul tragico epilogo di questo incidente. La vittima, mamma di due figli, da poco si era ricostruita una vita sentimentale dopo quella precedente finita in modo burrascoso. Per lei non c’è stato nulla da fare: la donna nell’impatto è rimasta trafitta dal guardrail. Sul posto i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per estrarre il corpo dalle lamiere. Valentina Barzi è morta sul colpo, come ha avuto modo di accertare il medico legale. Il 26 settembre un altro incidente mortale La provincia trapanese appena qualche giorno fa era stata scossa da un altro tragico incidente mortale sulle strade. Un giovane di 22 anni, Fabrizio Aguanno, ha perso la vita in un incidente autonomo avvenuto in contrada Bocca della Carruba la notte tra il 25 e il 26 settembre scorsi. Il ragazzo, in sella al suo scooter, per cause ancora in via di accertamento è scivolato dal mezzo ed ha battuto violentemente la testa sull’asfalto.

