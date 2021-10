Altro incidente mortale oggi in Sicilia. Lo scontro si è verificato sulla strada provinciale 8 nella zona di Triscina. Nell’incidente una persona è morta una donna e un uomo è rimasto ferito. .

Sono intervenute diverse ambulanze del 118 e i carabinieri per eseguire i rilievi e accertare le responsabilità

I vigili del fuoco hanno estratto una persona rimasta incastrata nell’auto.

La tragedia sulla statale 118 nell’agrigentino

Ancora una tragedia nelle strade siciliane. Nel primo pomeriggio lungo la strada statale 118 che collega Agrigento a Raffadali sono morti due giovani fidanzatini di 17 anni di Raffadali sono deceduti in seguito ad un incidente stradale.

Le vittime dell’ incidente stradale sono Gaetano Maragliano, che aveva compiuto 17 anni tre giorni fa, e Martina Alaimo, entrambi residenti a Raffadali, erano in sella a una Aprilia 125, che, per cause non chiare, ha invaso la carreggiata opposta ed è andata a scontrarsi contro un Range Rover che stava procedendo verso Agrigento.

Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, i carabinieri della stazione di Raffadali, coordinati dal comando compagnia della città dei Templi.

I ragazzi, secondo una primissima ricostruzione, erano a bordo di una moto quando, per cause ancora sconosciute, avrebbero perso il controllo del mezzo a due ruote invadendo la corsia opposta.

Per entrambi non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Montallegro competenti per territorio.