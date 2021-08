Sorpreso mentre appicca fuoco, arrestato piromane a Raffadali

21/08/2021

Nella mattina di ieri i Carabinieri della Stazione di Raffadali (AG) hanno arrestato un pensionato di 77 anni originario del posto e residente in Belgio, sorpreso ad appiccare il fuoco alla folta vegetazione ormai secca in contrada Sant’Anna. Fiamme minacciavano case e aziende agricole Le fiamme a causa del vento si sono propagate velocemente all’area circostante fino a lambire alcune abitazioni private e aziende agricole/commerciali situate nei pressi, creando pericolo per l’incolumità pubblica. Fortunatamente le fiamme sono state domate senza particolari conseguenze dai Vigili del Fuoco di Agrigento intervenuti sul posto. Nessuna spiegazione, arrestato L’uomo, che al momento non ha fornito alcuna spiegazione per la sua azione, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento è stato collocato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Raffadali in attesa dell’Udienza di convalida dell’arresto. Appicca fuoco all’auto per ‘nervosismo’, denunciato Nei giorni scorsi, ad Adrano (CT), agenti del commissariato di polizia hanno denunciato in stato di libertà un 32enne per incendio. L’uomo, per motivi rimasti sconosciuti, ha appiccato il fuoco alla propria autovettura posteggiata in strada. Le fiamme si erano pericolosamente estese a sterpaglia e rifiuti presenti nelle vicinanze. Agli agenti che gli hanno chiesto il motivo del gesto, l’uomo ha risposto di avere agito per “nervosismo” A Palermo è caccia a due piromani Roghi di rifiuti a Palermo. Vigili del fuoco impegnati a spegnere fiamme nei cassonetti in città. Più volte i pompieri sono andati nel quartiere Borgo Nuovo in piazzale Pirandello e Largo Castronovo per spegnere i roghi appiccati alla catasta di rifiuti. Alcuni residenti nel cuore della notte segnalavano la presenza di due ragazzini a bordo di uno scooter e con una tanica di benzina che avrebbero appiccato gli incendi. Sono in corso le ricerche dei due da parte delle forze dell’ordine. Si stanno cercando di acquisire le immagini di qualche sistema di videosorveglianza presente nella zona. Incendi di rifiuti anche in via Messina Marine.

