Indagano gli agenti della polizia municipale

Incidente mortale la scorsa notte alla Cala nei pressi del mercato ittico. Secondo una prima ricostruzione uno motociclista sarebbe stato colpito da un’auto attorno alle 5 del mattino.

L’automobilista dopo lo scontro sarebbe fuggito lasciando l’uomo sull’asfalto. Per la vittima non c’è stato nulla da fare è morto sul colpo. I sanitari del 118 hanno costatato la morte.

Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica che hanno iniziato le indagini.

Il traffico nella zona al momento è bloccato per consentire le indagini e l’intervento del medico legale.

La vittima si chiama Giovanni Pagliaro di 45 anni di Ficarazzi. Poco prima dell’incidente in quella zona c’era stata una rissa.

Tanto pare che i primi sanitari siano partiti per soccorrere qualcuno rimasto ferito nel corso dell’aggressione. Poi una volta arrivati sul posto i medici, gli infermieri e gli agenti della polizia municipale si sono accorti che il motociclista era deceduto dopo un incidente.

Nella zona dello scontro è stato trovato solo l’uomo a terra la moto ma dell’auto coinvolta nello scontro nessuna traccia.

Adesso si cercherà di visionare le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di risalire al pirata della strada che dopo l’impatto è fuggito via. In quella zona di telecamere ce ne sono parecchie. E’ molto probabile che l’investitore venga rintracciato.