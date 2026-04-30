Da oggi, 30 aprile 2026, il modello 730 precompilato è consultabile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione è già predisposta con i dati in possesso dell’amministrazione fiscale e con quelli trasmessi da soggetti terzi, ovvero datori di lavoro, farmacie, banche, assicurazioni. Le informazioni caricate per la stagione dichiarativa in corso superano 1 miliardo e 300 milioni di dati. Per ora è solo consultazione: l’invio parte dal 14 maggio.