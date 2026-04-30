Sul fronte di Alberto Stasi, condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, la reazione alla nuova imputazione a carico di Sempio è netta. L’avvocata Giada Bocellari, che assiste Stasi insieme al collega Antonio De Rensis, ha dichiarato: “Prendiamo questa notizia con grande soddisfazione perché sono tantissimi anni che noi sappiamo che Alberto Stasi è innocente ed estraneo ai fatti per i quali è stato condannato e per i quali sta ancora scontando la sua pena”.