L’interrogatorio del 6 maggio rappresenta l’ultimo passaggio prima della chiusura formale delle indagini. Sempio era già stato convocato in precedenza, ma non si presentò. Ha la facoltà di non rispondere anche in questa occasione: la difesa, affidata agli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, ha fatto sapere di stare valutando la strategia, sottolineando che gli atti delle indagini non sono ancora stati depositati. “Per la seconda volta dall’inizio dell’inchiesta Andrea viene convocato ma senza che gli atti siano stati depositati”, ha dichiarato l’avvocata Taccia.