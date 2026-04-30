Domani, 1° maggio 2026, è la Festa dei Lavoratori. Decine di migliaia di addetti alla grande distribuzione saranno al lavoro, ma non ovunque: alcune catene hanno scelto la chiusura totale, altre aprono con orari ridotti, altre ancora lasciano decidere ai singoli punti vendita. Prima di uscire di casa con la lista della spesa, vale la pena sapere dove si andrà a sbattere contro una saracinesca abbassata.