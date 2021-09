Indagano i carabinieri, effettuati i rilievi

Incidente mortale poco prima dell’alba di oggi alla periferia di Castellammare del Golfo. Un giovane di 22 anni, Fabrizio Aguanno, ha perso la vita in un incidente autonomo avvenuto in contrada Bocca della Carruba. Il ragazzo, in sella al suo scooter, per cause ancora in via di accertamento è scivolato dal mezzo ed ha battuto violentemente la testa sull’asfalto.

Rilievi affidati ai carabinieri

Immediati sul posto i soccorsi: un’ambulanza del 118 ha caricato il ragazzo sulla barella e lo ha trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Alcamo dove però poco dopo il suo cuore cessava di battere a causa delle gravissime ferite riportate soprattutto alla testa. Un’indagine è stata aperta dai carabinieri della locale stazione che hanno effettuato rilievi nel tentativo di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.