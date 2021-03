Evade da casa, causa un incidente e fugge, bloccato dai carabinieri

Redazione di

09/03/2021

Denunciato per evasione dei domiciliari ed omissione di soccorso un uomo di 34 anni di Noto Era uscito con la compagna a bordo di un’auto e dopo aver causato un incidente è scappato E’ stato identificato dai carabinieri che hanno prestato i soccorsi alle vittime dello scontro Un uomo di 34 anni, P.F. residente Noto, è stato protagonista di una serata spericolata conclusa con la sua denuncia per evasione e omissione di soccorso. Uscita in auto con la compagna Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 34enne, che era agli arresti domiciliari, avrebbe deciso di uscire senza chiedere il permesso, e così, dopo essersi messo al volante di una macchina, una Nissan Micra, si è recato a Rosolini, in compagnia della sua convivente. Non avrebbe saputo resistere alla tentazione di un giro in auto con la compagna ma non avrebbe potuto mai immaginare l’epilogo della serata, infatti è rimasto coinvolto in un incidente stradale. La fuga Per cause che sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Noto, la macchina della coppia ha avuto un impatto con una Bmw, i cui occupanti sono rimasti feriti. Il 34enne, da quanto fanno sapere dal comando provinciale di Siracusa, piuttosto che soccorrere i feriti, è fuggito, sperando di non essere identificato. I militari hanno avviato le indagini, grazie alle testimonianze delle vittime, sono riusciti a risalire all’evaso che è stato bloccato poco dopo. Oltre alle denunce, l’uomo ha rimediato delle sanzioni per le violazioni al codice della strada. Rapina a Siracusa Nell’ambito dei servizi di controllo, i carabinieri hanno denunciato due persone, rispettivamente di 30 e 27 anni, entrambe accusate di rapina impropria. Si erano recati in un supermercato di Siracusa dove avrebbero voluto portare a casa 10 bottiglie di alcolici senza passare dalle casse. A notarli sono stati i dipendenti dell’attività commerciale che hanno chiamato un agente di sicurezza privata. Quest’ultimo ha condotto i due presunti ladri in una saletta per un controllo ed a quel punto gli indagati sono andati in escandescenze, riuscendo a scappare a bordo di una macchina condotta da un complice. Sono stati successivamente identificati e denunciati dai carabinieri.

Denunciato per evasione dei domiciliari ed omissione di soccorso un uomo di 34 anni di Noto

Era uscito con la compagna a bordo di un’auto e dopo aver causato un incidente è scappato

E’ stato identificato dai carabinieri che hanno prestato i soccorsi alle vittime dello scontro

Un uomo di 34 anni, P.F. residente Noto, è stato protagonista di una serata spericolata conclusa con la sua denuncia per evasione e omissione di soccorso.

Uscita in auto con la compagna

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 34enne, che era agli arresti domiciliari, avrebbe deciso di uscire senza chiedere il permesso, e così, dopo essersi messo al volante di una macchina, una Nissan Micra, si è recato a Rosolini, in compagnia della sua convivente. Non avrebbe saputo resistere alla tentazione di un giro in auto con la compagna ma non avrebbe potuto mai immaginare l’epilogo della serata, infatti è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

La fuga

Per cause che sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Noto, la macchina della coppia ha avuto un impatto con una Bmw, i cui occupanti sono rimasti feriti. Il 34enne, da quanto fanno sapere dal comando provinciale di Siracusa, piuttosto che soccorrere i feriti, è fuggito, sperando di non essere identificato.

I militari hanno avviato le indagini, grazie alle testimonianze delle vittime, sono riusciti a risalire all’evaso che è stato bloccato poco dopo. Oltre alle denunce, l’uomo ha rimediato delle sanzioni per le violazioni al codice della strada.

Rapina a Siracusa

Nell’ambito dei servizi di controllo, i carabinieri hanno denunciato due persone, rispettivamente di 30 e 27 anni, entrambe accusate di rapina impropria.

Si erano recati in un supermercato di Siracusa dove avrebbero voluto portare a casa 10 bottiglie di alcolici senza passare dalle casse. A notarli sono stati i dipendenti dell’attività commerciale che hanno chiamato un agente di sicurezza privata.

Quest’ultimo ha condotto i due presunti ladri in una saletta per un controllo ed a quel punto gli indagati sono andati in escandescenze, riuscendo a scappare a bordo di una macchina condotta da un complice. Sono stati successivamente identificati e denunciati dai carabinieri.