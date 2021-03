indagine dei carabinieri di siracusa

Un pirata della strada è stato denunciato per omissione di soccorso

Ha causato un incidente stradale ma è scappato dopo l’impatto

E’ stato rintracciato dai carabinieri grazie ad alcune testimonianze

E’ accusato di omissione di soccorso un 43enne di Siracusa, S.D.C., che, secondo la ricostruzione dei carabinieri, dopo aver provocato un incidente, avvenuto a Siracusa, è scappato, invece di prestare soccorso alla vittima.

Le testimonianze

Il presunto pirata della strada che è stato denunciato in Procura, è stato rintracciato grazie ad alcune testimonianze: sono state date delle indicazioni importanti che hanno consentito ai militari di risalire al mezzo usato dal 43enne, con precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio. Il mezzo presentava de danni, riconducibili allo scontro, per cui nei suoi confronti si aprirà un procedimento giudiziario.

Incidente mortale

Un uomo di 35 anni, originario di Catania, Sergio Puglisi, è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in contrada San Demetrio, a Carlentini. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, che era a bordo di una Fiat 600, stava per recarsi a Lentini per consegnare del sushi ma è rimasto coinvolto in uno scontro con altre due macchine, una Bmw ed una Toyota Yaris.

Il trentacinquenne è morto poco dopo l’impatto mentre sono rimasti feriti un uomo ed una donna, che erano negli altri veicoli. Sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini ma le loro condizioni non sono gravi. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente mentre la Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale.

Gli altri controlli dei carabinieri

I carabinieri, nell’ambito dei controlli sulle strade del Siracusano, hanno denunciato due giovani siracusani, con precedenti penali, “poiché sorpresi alla guida delle rispettive autovetture sprovvisti di patente poiché mai conseguita e con l’aggravante della recidiva” mentre un uomo di 45 anni, originario dello Sri Lanka, è stato deferito perché trovato in possesso di un coltello di genere vietato, che è stato posto sotto sequestro.