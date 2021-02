Ciclista travolto a Vittoria, si costituisce pirata della strada, “è una donna”

03/02/2021

Si è costituita una donna, indicata come il presunto pirata della strada che ha travolto un ciclista La svolta è arrivata con la scansione dei filmati delle telecamere La posizione della donna è al vaglio della Procura di Ragusa Si è costituita nella tarda serata di ieri, alla stazione dei carabinieri di Vittoria, la donna che nella giornata di lunedì avrebbe causato la morte di un ciclista, originario del Mali, travolto da un’auto sulla Vittoria-Acate. E’ una 63enne, impiegata in un’azienda vittoriese ubicata tra Vittoria e Acate mentre la vittima è Djaanka Fodye, 29 anni, che stava per recarsi al lavoro. La ricostruzione La conducente dell’auto, dopo l’impatto, non si sarebbe fermata, proseguendo la sua marcia ed abbandonando la vittima al suo destino. I militari intervenuti sul posto, dopo aver raccolto le testimonianze e passato al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, si sono messi al lavoro per rintracciare l’autovettura responsabile del sinistro stradale mortale. L’indignazione sui social “Sin dalle prime ore dell’accaduto sui social si sono intensificati gli appelli finalizzati ad invitare il responsabile dell’omicidio stradale a farsi avanti, rivolgendosi ai carabinieri. I Carabinieri di Vittoria, coordinati dal sostituto procuratore presso il Tribunale di Ragusa, Francesco Riccio, stanno svolgendo ulteriori e approfonditi accertamenti volti a riscontrare la versione fornita dalla donna”. L’altra tragedia Qualche ora prima, ma a Ragusa, un’altra tragedia sulla strada A perdere la vita Fabio Firrincieli, il 18enne vittima di un incidente autonomo avvenuto nella serata di domenica. Dalle indagini condotte dagli agenti della Polizia municipale, sembra che non ci siano altri mezzi coinvolti nella tragedia, il giovane avrebbe perso il controllo della sua moto anche se non sono del tutto chiare le ragioni. Forse la velocità o la distrazione hanno avuto una parte determinante nell’incidente ma per la famiglia non cambia molto, distrutta da un dramma che li accompagnerà per sempre.

