un terzo scontro con feriti sulla provinciale 5

Sangue sulle strade del Ragusano con 2 morti e 5 feriti

Un ciclista è stato travolto da una macchina sulla Vittoria-Acate

Un motociclista è deceduto a Ragusa dopo aver perso il controllo del mezzo

Un altro incidente sulla Provinciale 5

Tragedia sulla Vittoria-Acate questa mattina intorno alle 6 con la morte di un ciclista travolto da un’auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia municipale che hanno provato a prestare soccorso alla vittima senza però riuscirci. Inutili sono stati i tentativi di tenere aggrappato alla vita l’uomo. La Procura di Ragusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale.

Morto un motociclista

Un 18enne in sella alla sua moto è deceduto dopo aver perso il controllo del mezzo. L’incidente, che sembrerebbe autonomo, è avvenuto nella tarda serata di ieri a Ragusa e nonostante il ragazzo sia stato trasferito all’ospedale Giovanni Paolo II non c’è stato nulla da fare. Gli investigatori stanno provando a ricostruire gli ultimi istanti di vita del 18enne per verificare se sono coinvolti altri veicoli ed una mano la daranno le telecamere di sicurezza della zona.

Incidente a Vittoria

Un altro incidente si è verificato nella zona di Vittoria, in particolare sulla Provinciale 5. Una macchina si è andata a schiantare contro un muretto e sono tre le persone rimaste ferite ma secondo alcune fonti una di queste si trova in prognosi riservata.

Pedone travolto a Palermo

Incidente stradale in via Alcide De Gasperi a Palermo. Un uomo a passeggio con il cane è stato investito nei pressi di via Liguria da un automobilista a bordo di una Smart. L’impatto è stato violento. Il pedone è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Villa Sofia e ricoverato al Trauma Center. La prognosi è riservata. Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica che hanno eseguito i rilievi.